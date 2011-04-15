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На северо-западе Москвы изменена схема движения. Об этом говорится в материалах ГКУ "Центр организации дорожного движения".
Новая схема движения введена на одной из улиц Северо-Западного округа. Участок 1-го Красногорского проезда в районе дома 4, корпус 2 стал односторонним.
Изменение схемы движения позволит обеспечить беспрепятственный проезд новому маршруту наземного городского транспорта к станции МЦК "Стрешнево".
"AK&M" от 30.05.2019