СЧА паевых инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов в I квартале увеличилась на 0.4% до 758.3 млрд руб.

Стоимость чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов увеличилась в I квартале 2019 года на 0.4% до 758.3 млрд руб. Об этом свидетельствует отчётность фондов, опубликованная на сайте Банка России.



Основной объём ПИФ для неквалифицированных инвесторов приходится на закрытые ПИФ (56.7% от совокупной СЧА) и открытые ПИФ (41.9%). Доля биржевых ПИФ за I квартал увеличилась до 0.5% с 0.1%.



В начале 2019 года на рынке торговалось 2 биржевых ПИФ, в течение I квартала их количество увеличилось на 4. Совокупный объём биржевых ПИФ составил 3.8 млрд руб.



СЧА открытых и биржевых ПИФ, которые ориентированы в первую очередь на работу с физическими лицами, увеличилась за I квартал на 3 млрд руб. (+1%) и 2.7 млрд руб. (в 3.7 раза) соответственно. В свою очередь СЧА закрытых и интервальных ПИФ сократилась на 3.9 млрд руб. (-0.7%) и 0.2 млрд руб. (-2.9%) соответственно.



В то же время, несмотря на сокращение СЧА закрытых и интервальных ПИФ по итогам I квартала 2019 года, их доходность была положительной, а сокращение СЧА связано с закрытием ряда ПИФ (в I квартале закрылось 20 ПИФ, открылось - 7).



Количество владельцев паев ПИФ увеличилось на 12.9 тыс. за счёт роста клиентов открытых ПИФ (+9 тыс. до 579.9 тыс. владельцев) и биржевых ПИФ (+4.9 тыс. до 8.1 тыс. владельцев).



Общее количество фондов для неквалифицированных инвесторов по итогам I квартала составило 506, в том числе закрытых ПИФ - 229, открытых ПИФ - 260, интервальных ПИФ - 11, биржевых ПИФ -





"AK&M" от 30.05.2019