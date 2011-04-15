Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах в I квартале 2019 года вырос на 49.1% до 3.861 трлн руб. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Прибыль на 4.607 трлн руб. получили 31.2 тыс. организаций, убыток на 746.1 млрд руб. - 16.6 тыс. организаций.



Доля убыточных предприятий в России в I квартале составила 34.7%.





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