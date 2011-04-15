Цены на продовольствие в ЕС с начала года выросли на 1.1%, в РФ - на 3.6%

В России потребительские цены на продукты питания в апреле по сравнению с предыдущим месяцем возросли на 0.5%, в ЕС - на 0.1%. С начала года в РФ цены увеличились на 3.6%, в ЕС - на 1.1%. Об этом говорится в сообщении Росстата на основе публикаций Евростата, национальных статистических служб и данных, размещаемых в интернете в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.



Среди стран ЕС наибольшее увеличение цен на продукты питания по сравнению с мартом отмечено в Литве (2.1%), Болгарии, Польше, Эстонии (1-1.1%); по сравнению с декабрем - в Румынии (5.1%), Литве, Словакии, Болгарии (4.3-4.7%).



В ряде государств ЕС в апреле наблюдалось снижение цен на продукты (на 0.1-0.7%).



В апреле в ЕС наиболее заметно увеличились цены на овощи и на мясо и мясопродукты. Овощи значительнее всего подорожали в Литве (12.4%), Финляндии, Латвии, Эстонии (6-6.8%); мясо и мясопродукты - в Польше (3.4%), Хорватии, Люксембурге, Швеции, Болгарии (1.1-1.3%).



В то же время в большинстве государств ЕС в апреле стали дешевле фрукты; масла и жиры; молочные изделия, сыры и яйца.



Наиболее существенно цены на фрукты снизились в Испании, Бельгии, Чехии, Латвии (3.6-4.6%); на масла и жиры - в Хорватии (5%), Швеции (4.1%), Польше, Чехии, Греции, Словакии (2.2-2.6%); на молочные изделия, сыры и яйца - в Хорватии (1.7%) и Чехии (1.5%).



В России в апреле наибольший прирост цен отмечен на овощи - 2.6% (в среднем по странам Европейского союза - 0.5%). Хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 0.8% (0.2%), фрукты - на 0.5% (в ЕС стали дешевле на 1.1%), рыба и морепродукты - на 0.4% (в ЕС цены не изменились). Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты, а также на молочные изделия, сыры и яйца увеличились на 0.3% (в среднем по странам ЕС цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты выросли на 0.1%, на молочные изделия, сыры и яйца снизились на 0.1%). Цены на масла и жиры выросли на 0.2% (в ЕС снизились на 1%). Мясо и мясопродукты подешевели на 0,1% (в ЕС подорожали на 0.5%).



С начала текущего года в ЕС наиболее заметно подорожали овощи; сахар, джем, мед, шоколад и конфеты; хлебобулочные изделия и крупы.



Среди стран ЕС потребительские цены на овощи более всего возросли в Литве (29.4%), Болгарии (23.6%), Румынии (21.9%), Венгрии (20.4%), на Кипре, в Словакии, Латвии, Эстонии (14.3-17.5%).



Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты существеннее всего подорожали за этот период в Литве (4.1%), Латвии, Польше, Венгрии, Эстонии, на Кипре (2.2-3.4%), хлебобулочные изделия и крупы - в Словакии (4.6%), Венгрии (3.4%), Нидерландах, Эстонии, Дании, Польше, Литве, Румынии (2-2.6%).



В России с начала года наибольший прирост цен отмечен на овощи - 24% (в ЕС - 4.6%). Фрукты подорожали на 4.6% (в ЕС стали дешевле на 0.6%), хлебобулочные изделия и крупы - на 3.7% (в ЕС подорожали на 1.1%). Цены на рыбу и морепродукты увеличились на 2.1% (+0.5%), на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 1.9% (+1.4%), на масла и жиры - на 1.2% (в ЕС цены снизились на 1%), на молочные изделия, сыры и яйца - на 1.1% (+0.3%), на мясо и мясопродукты - на 0.6% (+0.7%).



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