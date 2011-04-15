Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в апреле выросла до 27.8%

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в апреле 2019 года выросла до 27.8% с 26.7% в предыдущем месяце. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Номинальный объём ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, на 1 мая 2019 года составил 2.242 млрд руб., увеличившись на месяц на 196 млрд руб., или на 9.6%.



Объём рынка ОФЗ в апреле вырос на 5.4% и на 1 мая 2019 года составил 8.073 трлн руб.





"AK&M" от 30.05.2019