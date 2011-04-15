Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в апреле выросла до 27.8%

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Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в апреле 2019 года выросла до 27.8% с 26.7% в предыдущем месяце. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
Номинальный объём ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, на 1 мая 2019 года составил 2.242 млрд руб., увеличившись на месяц на 196 млрд руб., или на 9.6%.
Объём рынка ОФЗ в апреле вырос на 5.4% и на 1 мая 2019 года составил 8.073 трлн руб.
"AK&M" от 30.05.2019