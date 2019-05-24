ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 31 мая, в размере 65.0583 руб. против 64.9084 руб. на 30 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



30.05.19 - 64.9084 руб.

29.05.19 - 64.5394 руб.

28.05.19 - 64.4636 руб.

25.05.19 - 64.6106 руб.

24.05.19 - 64.4913 руб.

































































































































































































































































"AK&M" от 31.05.2019