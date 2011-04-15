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31/05/2019
13:00

Оптоволоконная сеть в Курской области расширена более чем на 2.5 км

Оптоволоконная сеть в Курской области расширена более чем на 2.5 км. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

Подключение к сети частных и многоэтажных домов в посёлках и деревнях проходит по технологии GPON, предусматривающей прокладку кабеля прямо до квартиры абонента. Это позволяет получить по одному кабелю несколько услуг связи одновременно. Благодаря оптике, обеспечен доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Кроме того, жителям посёлков теперь доступны свыше 200 телеканалов "Интерактивного ТВ". Любимые передачи можно будет поставить на паузу и продолжать просмотр в удобное время с любого гаджета. Абонент также сможет установить "Родительский контроль" и добавлять понравившиеся фильмы в архив.

Проект Ростелекома реализуется в рамках планов по ликвидации цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения.






"AK&M" от 31.05.2019
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