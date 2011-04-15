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31/05/2019
10:24

Brent может упасть ниже $64

В ходе вчерашних торгов, нефтяные котировки обновили двухмесячные минимумы, вплотную приблизившись к отметке в $64 за баррель Brent. Этому способствовала как не выражающая оптимизма внутриотраслевая статистика от Министерства энергетики США, так и геополитическое обострение в отношениях между США и Мексикой. Об этом говорится в комментарии аналитика ЦАФТ Дмитрия Будаева.

Официальный Вашингтон, вчера объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все ввозимые товары из Мексики. Мало того он пообещал, что если нелегальный поток мексиканских мигрантов в США не будет сокращаться, размер пошлин будет увеличиваться. Ничего хорошего для мировой экономики, которая и без того быстро теряет импульс роста это явно не несет, да и к тому же дает дополнительный повод для рассуждений о возможном снижении спроса на энергоносители, подчеркивает аналитик.

На сегодняшний день, на нефтяном рынке преобладает "медвежье" настроение. Участники торгов ожидают еженедельных данных по количеству буровых установок от агентства Baker Hughes. Если и здесь произойдет неприятный сюрприз, то нефтяные котировки могут нырнуть под отметку в $64 за баррель Brent, в моменте достигая и более низких значений в $62-$63.

"AK&M" от 31.05.2019
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