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31/05/2019
12:43

В Курской области применят новую технологию ремонта участков дорожного полотна

В Курской области применят новую технологию ремонта участков дорожного полотна. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

В регион уже поступил основной объём, а вскоре будет доставлена и оставшаяся часть битумоминеральной холодной смеси из Рязани. Всего в область привезут 60 т так называемого холодного асфальта. В Курск в настоящее время передано 18 т смеси. Остальной дорожно-ремонтный материал по разнарядке разберут районы.

Сейчас определяются пилотные участки, где будут протестированы технология и материал. В дальнейшем, если нареканий на холодный асфальт не возникнет, главы муниципальных образований совместно с подрядными организациями определят конкретные участки для обработки их данной смесью.

Холодные асфальтобетонные смеси отличаются от традиционных возможностью сохранения готового к употреблению материала в рыхлом состоянии довольно длительное время, а также его последующей укладкой при сравнительно низких температурах.

Огромным преимуществом холодного асфальта можно назвать оперативность устранения аварийных дефектов при его использовании.


"AK&M" от 31.05.2019
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