В Курской области применят новую технологию ремонта участков дорожного полотна. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



В регион уже поступил основной объём, а вскоре будет доставлена и оставшаяся часть битумоминеральной холодной смеси из Рязани. Всего в область привезут 60 т так называемого холодного асфальта. В Курск в настоящее время передано 18 т смеси. Остальной дорожно-ремонтный материал по разнарядке разберут районы.



Сейчас определяются пилотные участки, где будут протестированы технология и материал. В дальнейшем, если нареканий на холодный асфальт не возникнет, главы муниципальных образований совместно с подрядными организациями определят конкретные участки для обработки их данной смесью.



Холодные асфальтобетонные смеси отличаются от традиционных возможностью сохранения готового к употреблению материала в рыхлом состоянии довольно длительное время, а также его последующей укладкой при сравнительно низких температурах.



Огромным преимуществом холодного асфальта можно назвать оперативность устранения аварийных дефектов при его использовании.





"AK&M" от 31.05.2019