В пленарной дискуссии СЭФ-2019 примет участие М.Шклярук

В пленарной дискуссии "Цифровой регион", которая пройдёт 27 июня в рамках VIII Среднерусского экономического форума, примет участие генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук.



"Деятельность региональных властей в области цифровизации по-прежнему ориентирована на решение текущих задач. Нужен запуск реформы стратегического управления, увязанной с кадровой реформой, с запуском полного цикла управления персоналом и введением того, что хорошо известно в бизнесе - регулярного диалога по целям", - убеждена М.Шклярук.



М.Шклярук с 2019 года является академическим директором Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. В 2016-2018 годах была вице-президентом и руководителем направления "Институты и общество" Центра стратегических разработок.



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минпромторга, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр - строительная компания "Инстеп".



В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 31.05.2019