Торговые противоречия между крупнейшими экономиками пока далеки от разрешения, полагают аналитики

Торговые противоречия между крупнейшими экономиками пока далеки от разрешения. Тема торгового конфликта США-Китай остается ключевой на глобальных рынках, и вчера по этому вопросу пришел ряд новостей из Китая. Заместитель главы МИД КНР высказался о торговом конфликте и охарактеризовал последние действия американских властей как "экономический терроризм" (отметим, что в большинстве случаев китайские чиновники стараются быть более сдержанными в комментариях, и вчерашние заявления представителя МИД страны выбиваются из общей тенденции). Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники также сообщило, что Китай приостанавливает покупку американских соевых бобов (уже размещенные заказы, правда, не отменяются), и уже несколько дней обсуждается возможность ограничения экспорта Китаем редкоземельных элементов в США. Об этом говорится в комментарии главного аналитика Отдела экономического и отраслевого анализа Департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаила Поддубского.



Неожиданностью для участников рынка вчера стали заявления Президента США Д.Трампа о введении пошлин на импорт всех товаров из Мексики в размере 5%. Данная мера, по мнению американского Президента, обусловлена "пассивным участием Мексики в массовом вторжении граждан страны на территорию США". Д.Трамп также заявил о том, что "тариф будет постепенно увеличиваться, пока проблема нелегальной иммиграции не будет устранена". Рост торговых барьеров вкупе с сохраняющимися опасениями относительно циклического замедления темпов роста мировой экономики (о чем частично свидетельствует и форма кривой treasuries) формируют умеренно-негативные настроения на глобальных рынках.



Что касается российского рынка, то индекс Мосбиржи в последнюю пару недель несколько оторвался от внешнего фона за счет внутренних корпоративных историй, в первую очередь связанных с Газпромом (сначала неожиданный рост дивидендных выплат по итогам 2018 года, вчера публикация позитивной отчетности и обещание принять дивидендную политику). Индекс Мосбиржи вчера прибавил 0.7% и превысил отметку в 2650 пунктов. Ожидания близости дивидендного сезона оказывают дополнительную поддержку российским бумагам, соответственно в ближайшие несколько торговых сессий видим шансы на тест отметки в 2700 пунктов. Тем не менее, сегодня в условиях слабого внешнего фона и коррекции нефтяных котировок ожидаем коррекции индекса в район 2620-2640 пунктов.



"AK&M" от 31.05.2019