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31/05/2019
12:49

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кемсоцинбанка (Кемерово). По величине активов кредитная организация занимала 320-е место в банковской системе, говорится в сообщении ЦБ.

Кемсоцинбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчётности кредитной организации принимаемых кредитных рисков приводит к полной утрате капитала.

Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Кроме того, Кемсоцинбанк имел раздробленную структуру собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц.

На балансе банка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам.

Кредитной организацией активно заключались "схемные" сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов. Указанные сделки, наряду с низким качеством значительной части ссудной задолженности, выявлены в ходе проводившейся Банком России инспекционной проверки Кемсоцинбанка, по итогам которой в адрес банка направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении своего финансового положения в отчётности.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

В Кемсоцинбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Кемсоцинбанк является участником системы страхования вкладов.




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