Промышленное производство в Курской области в январе-апреле увеличилось на 3.4%

Промышленное производство в Курской области в январе-апреле 2019 года увеличилось на 3.4%. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области со ссылкой на данные Курскстата.



Добыча полезных ископаемых выросла на 2%. Обрабатывающие производства увеличили выработку на 6.3%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс промышленного производства возрос на 14.2%.





"AK&M" от 31.05.2019