ЛУКОЙЛ начал реализацию сервисной программы на разрезе Распадский

ЛУКОЙЛ начал реализацию сервисной программы на масштабном угольном разрезе Распадский (входит в "Распадскую угольную компанию" Группы ЕВРАЗ). Об этом говорится в сообщении компании.



Компания обеспечит ЗАО "Разрез Распадский" мобильной станцией технического обслуживания, специально оборудованной для оперативной замены смазочных материалов и специальных жидкостей в технике.



Мобильный комплекс оснащён резервуарами для хранения новых моторных, трансмиссионных, гидравлических масел, антифризов и смазок, а также отработанного масла. Его работа позволяет прямо на производстве проводить замену рабочих жидкостей в карьерных самосвалах и экскаваторах, снижая риски внеплановых простоев техники.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.





"AK&M" от 31.05.2019