РЖД опровергли повышение стоимости билетов на проезд в плацкартных и общих вагонах

Информация о повышении стоимости на проезд в плацкартных и общих вагонах не соответствует действительности, заявила пресс-служба РЖД.



Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.



"В связи с этим считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами, - некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов - пассажиров", - заявила компания.



АО "ФПК" запросило информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.





"AK&M" от 31.05.2019