Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 июня

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Банк России установил на 1 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.2649
1 Азербайджанский манат 38.5402
100 Армянских драмов 13.6145
1 Белорусский рубль 31.1884
1 Болгарский лев 37.2767
1 Бразильский реал 16.4206
100 Венгерских форинтов 22.4438
1000 Вон Республики Корея 54.9187
10 Гонконгских долларов 83.3557
10 Датских крон 97.6294
1 Доллар США 65.3834
1 Евро 72.8436
100 Индийских рупий 93.5954
100 Казахстанских тенге 17.0928
1 Канадский доллар 48.3248
100 Киргизских сомов 93.4155
10 Китайских юаней 94.7215
10 Молдавских леев 35.7971
1 Новый туркменский манат 18.7077
10 Норвежских крон 74.5152
1 Польский злотый 16.9995
1 Румынский лей 15.3443
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.0382
1 Сингапурский доллар 47.4859
10 Таджикских сомони 69.2988
1 Турецкая лира 11.1462
10000 Узбекских сумов 77.0721
10 Украинских гривен 24.3330
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.5531
10 Чешских крон 28.2172
10 Шведских крон 68.4528
1 Швейцарский франк 65.0193
10 Южноафриканских рэндов 44.3034
100 Японских иен 60.0757
"AK&M" от 31.05.2019