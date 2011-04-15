Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 июня

Банк России установил на 1 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.2649

1 Азербайджанский манат 38.5402

100 Армянских драмов 13.6145

1 Белорусский рубль 31.1884

1 Болгарский лев 37.2767

1 Бразильский реал 16.4206

100 Венгерских форинтов 22.4438

1000 Вон Республики Корея 54.9187

10 Гонконгских долларов 83.3557

10 Датских крон 97.6294

1 Доллар США 65.3834

1 Евро 72.8436

100 Индийских рупий 93.5954

100 Казахстанских тенге 17.0928

1 Канадский доллар 48.3248

100 Киргизских сомов 93.4155

10 Китайских юаней 94.7215

10 Молдавских леев 35.7971

1 Новый туркменский манат 18.7077

10 Норвежских крон 74.5152

1 Польский злотый 16.9995

1 Румынский лей 15.3443

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.0382

1 Сингапурский доллар 47.4859

10 Таджикских сомони 69.2988

1 Турецкая лира 11.1462

10000 Узбекских сумов 77.0721

10 Украинских гривен 24.3330

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.5531

10 Чешских крон 28.2172

10 Шведских крон 68.4528

1 Швейцарский франк 65.0193

10 Южноафриканских рэндов 44.3034

100 Японских иен 60.0757

"AK&M" от 31.05.2019