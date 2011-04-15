Банк России на 1 июня повысил курс евро к рублю более чем на 42 копейки до 72.8436 руб., курс доллара США - почти на 33 копейки до 65.3834 руб.

Банк России на 1 июня повысил официальный курс евро к рублю более чем на 42 копейки до 72.8436 руб. с 72.4229 руб., курс доллара США - почти на 33 копейки до 65.3834 руб. с 65.0583 руб. 31 мая.



Стоимость бивалютной корзины на 1 июня увеличилась почти на 37 копеек (+0.54%) до 68.7405 руб. с 68.3724 руб. 31 мая.



"AK&M" от 31.05.2019