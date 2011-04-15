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31/05/2019
14:28

ДОМ.РФ разрабатывает сервис по оценке рисков проектов жилищного строительства и агрегатор проектного финансирования

ДОМ.РФ разрабатывает сервис по оценке рисков проектов жилищного строительства и агрегатор проектного финансирования в рамках перехода на новую модель финансирования жилищного строительства. Об этом говорится в сообщении агентства.

Директор по гарантийным продуктам ДОМ.РФ Антон Воронин информировал о сервисе на расширенном заседании Комитета Ассоциации банков России по ипотечному кредитованию и проектному финансированию в сфере жилищного строительства.

"Единая платформа для приёма заявок даст возможность для удобного удалённого взаимодействия между застройщиками и банками в рамках проектного финансирования. Агрегатор позволит застройщикам на более раннем этапе отправлять документы для экспресс-анализа сразу в несколько банков и получать от них предварительные условия кредитования. Банкам, в том числе тем, у кого нет широкой филиальной сети, агрегатор даст возможность раньше узнавать о перспективных строительных проектах", - отметил Антон Воронин.

Агрегатор планируется запустить после 1 июля 2019 года. Сервис по оценке рисков проектов жилищного строительства - до конца года. Сервис будет открыт для банков с целью корректного расчёта стоимости риска по проектам жилищного строительства.

Директор коллективных инвестиций ДОМ.РФ Алексей Пудовкин рассказал на заседании о развитии рынка ипотечной секьюритизации в России. Он отметил, что выпуск ипотечных облигаций с поручительством единого института развития ДОМ.РФ даёт банкам возможность эффективно управлять процентным риском и капиталом банка.

Председатель комитета, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко подчеркнул, что крупнейшие банки уже пользуются механизмом секьюритизации ДОМ.РФ. Средним и небольшим кредитным организациям он также может быть интересен. "Мы развиваем инструмент, чтобы он был максимально привлекателен для банков, позволял им выдавать больше ипотечных кредитов по меньшим ставкам", - сказал он.

ДОМ.РФ создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.

АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капатал" — на 100% принадлежит АО "ДОМ.РФ". Основан в 1993 году.

"AK&M" от 31.05.2019
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