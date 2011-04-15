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31/05/2019
14:45

В Курской области в текущем году направят более 371 млн руб. на формирование комфортной городской среды

В Курской области в текущем году направят более 371 млн руб. на формирование комфортной городской среды. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт провёл заседание межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В рамках данного проекта в течение ближайших 6 лет предстоит привести в порядок дворы и общественные пространства всех 10 городов Курской области, а также посёлков и сельских поселений муниципальных образований.

Обращаясь к участникам совещания, глава региона напомнил, что реализация федерального проекта ведётся в соответствии с майским указом Президента и нацелена на достижение максимального результата.

В 12 муниципальных образованиях благоустройство уже началось. По остальным объектам идёт проверка проектно-сметной документации и процедура отбора подрядных организаций.


"AK&M" от 31.05.2019
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