Минтруд подготовил предложения по ограничению привлечения иностранных работников в некоторых отраслях экономики в 2020 году

Минтруд разместил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ об установлении на 2020 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности.



Проектом постановления предлагается сохранить установленную на текущий год допустимую долю иностранных работников в некоторых сферах экономической деятельности.



Вместе с тем, по предложению Минстроя предлагается предусмотреть исключения по установлению допустимой доли в сфере строительства - для Амурской области, Республики Бурятия и Москвы, исключив Хабаровский край.



По предложению Минсельхоза предлагается установить допустимую долю иностранных работников в сфере выращивания овощей в размере 50% на всей территории Российской Федерации без исключения для каких-либо регионов.





"AK&M" от 31.05.2019