МТС нарушили закон о рекламе с "тарифищем", заявляет ФАС

Комиссия ФАС России признала ПАО "МТС" нарушившим закон "О рекламе". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Поводом стало распространение рекламы тарифа "Тарифище" на телевидении, радио и рекламных конструкциях с августа по ноябрь 2018 года на территории РФ. Комиссия службы пришла к выводу, что рекламные сообщения формируют у потребителей представление о том, что тариф действует на всей территории РФ без исключения. Важная информация о том, что тариф действовал в зоне покрытия мобильного оператора, но не по всей территории РФ, в рекламе отсутствует.



На основании этого реклама признана вводящей в заблуждение, поскольку часть существенной информации в ней отсутствует.



ФАС выдала МТС предписание о прекращении распространения недостоверной рекламы.



Материалы разбирательства переданы для возбуждения административного дела с целью назначения штрафа, размер которого, согласно КоАП РФ, составляет от 100 до 500 тыс. руб.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.1% до 17.6 млрд руб. с 15.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.4% до 118 млрд руб. со 107.9 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 55.3 млрд руб. с 52.1 млрд руб.











"AK&M" от 31.05.2019