Ассоциация развития финграмотности начала работу

Формирование системы отбора проектов по финансовой грамотности, поддержку и координацию деятельности волонтёров финансового просвещения и ряд других направлений работы обсудили члены наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) на своём первом заседании 30 мая 2019 года в Банке России. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Ассоциация основана Банком России и профессиональными участниками финансового рынка для поддержки частных и общественных инициатив в области финансовой грамотности. Ещё одна цель АРФГ – вовлечение граждан в волонтёрское движение, продвигающее финансовую грамотность, отбор и подготовка волонтеров.



Осенью текущего года ассоциация, в которую в настоящее время входит 19 организаций, представит лучшие отобранные проекты и инициативы по финансовой грамотности, методики работы волонтеров финансового просвещения с различными целевыми аудиториями, опыт инициаторов проектов по практическому внедрению этих методик.



Планируется, что движение волонтёров финансового просвещения будет официально зарегистрировано, и Ассоциация станет главным организатором всероссийского и межрегионального конгрессов финансовых волонтеров. Для привлечения волонтеров АРФГ намерена активно сотрудничать с вузами и волонтерскими объединениями по всей стране.



В ближайшее время будет создан сайт ассоциации, на котором предполагается разместить каталог инициатив по финансовой грамотности и реестр волонтеров финансового просвещения. В АРФГ будут сформированы экспертный и попечительский советы.



Председателем наблюдательного совета АРФГ на заседании был избран Анатолий Гавриленко, глава Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России. Директором Ассоциации утвержден Андрей Паранич.



"AK&M" от 31.05.2019