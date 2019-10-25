ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 1 ноября, в размере 63.7748 руб. против 63.8734 руб. на 31 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



31.10.19 - 63.8734 руб.

30.10.19 - 63.8320 руб.

29.10.19 - 63.8700 руб.

26.10.19 - 63.9966 руб.

25.10.19 - 63.8600 руб.























































































"AK&M" от 31.10.2019