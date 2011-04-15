На севере Москвы изменится схема движения, сообщает ЦОДД.

Так, 19 ноября Проектируемый проезд N 6191 станет односторонним. На всем протяжении разрешена парковка, которая пользуется спросом. Поэтому часто возникают проблемы при встречном разъезде.



Изменение схемы движения позволит решить эту проблему, не ликвидируя парковочные места, а также увеличить скорость проезда этого участка.



Наземный городской транспорт проезжать по Коровинскому шоссе в сторону Дмитровского будет быстрее.



Проехать по Проектируемому проезду N 6191 можно будет в направлении от Коровинского шоссе в сторону Дегунинской улицы.







"AK&M" от 01.11.2019