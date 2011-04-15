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01/11/2019
11:59

На севере Москвы изменится схема движения

На севере Москвы изменится схема движения, сообщает ЦОДД.
Так, 19 ноября Проектируемый проезд N 6191 станет односторонним. На всем протяжении разрешена парковка, которая пользуется спросом. Поэтому часто возникают проблемы при встречном разъезде.

Изменение схемы движения позволит решить эту проблему, не ликвидируя парковочные места, а также увеличить скорость проезда этого участка.

Наземный городской транспорт проезжать по Коровинскому шоссе в сторону Дмитровского будет быстрее.

Проехать по Проектируемому проезду N 6191 можно будет в направлении от Коровинского шоссе в сторону Дегунинской улицы.



"AK&M" от 01.11.2019
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