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01/11/2019
10:35

Количество розничных инвесторов на фондовом рынке превысило 3 млн

Численность розничных инвесторов на фондовом рынке за III квартал 2019 года выросла на 18.2%, или на 523 тыс. клиентов, и превысила 3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Основными факторами существенного притока частных инвесторов являются снижение ставок банковских вкладов и появление на рынке новых финансовых продуктов, которые обладают большей доходностью по сравнению с депозитами. Также привлечению инвесторов на фондовый рынок способствуют меры государственного стимулирования – налоговые льготы по индивидуальным инвестиционным счетам, повышение финансовой доступности и финансовой грамотности населения.

Совокупная рыночная стоимость ценных бумаг на счетах депо в III квартале 2019 года увеличилась на 0.9 трлн руб. (1.4%). Основной объем ценных бумаг, находящихся на обслуживании в депозитариях, составляют долговые инструменты – на их долю приходится 54% от общей стоимости учитываемых ценных бумаг.

Кроме того, в III квартале по-прежнему наблюдалось сокращение числа профучастников – преимущественно рынок покидают малые компании. Одновременный рост клиентской базы и сокращение игроков свидетельствуют о повышении конкуренции в отрасли со стороны крупных участников рынка ценных бумаг, проводящих агрессивную политику по привлечению новых клиентов, подчеркивает ЦБ.

"AK&M" от 01.11.2019
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