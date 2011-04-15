Сбербанк запустил новый инструмент для снижения процента по ипотеке

Сбербанк внедряет модернизированное комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое позволяет застройщику часть скидки по своему кредиту перераспределить в пользу покупателя - физического лица, оформляющего ипотеку, - и за счет более низкой ставки по ипотеке стимулировать продажи, в том числе менее ликвидных объектов (например, квартир большой площади) или в период сезонного снижения продаж. Об этом говорится в сообщении банка.



При этом застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте. Экономия застройщика складывается за счет уменьшения кредитной нагрузки и более быстрого погашения кредита, так как источник погашения - это средства от реализации квартир, которые накапливаются на счетах эскроу и становятся доступны застройщику после ввода объекта в эксплуатацию и оформления первого права собственности на помещение в нем.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 01.11.2019