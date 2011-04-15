ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Эксперт Банка

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Эксперт Банк" (Омск), свидетельствует сообщение регулятора.



По величине активов кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ.



Банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю;



Кредитная организация проводила сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки.



Эксперт Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



"Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Эксперт Банка. Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности", - заявляет ЦБ.



Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.



В Эксперт Банке будет действовать временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Банк является участником системы страхования вкладов.





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