Перед длинными выходными энтузиазм покупателей угасает, полагают аналитики

Российские индексы демонстрируют небольшой рост на открытии пятничных торгов. Вчера индекс МосБиржи обновил рекордные уровни, где последовала фиксация и день был закрыт в минусе. Есть опасения развития коррекции, тем более, что российский рынок уходит на длинные выходные, и следующие торги уже будут проходить 5 ноября во вторник. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Альберта Короева.



Фиксация наблюдалась вчера также в ОФЗ и рубле, но сегодня индекс гособлигаций уже растет на 0.21%, отыгрывая значительную часть потерь. Рубль также прибавляет. Курс пары USD/RUB снижается на 0.13% до 64.04.



Вчера глобально продажам способствовали новости о скептицизме Китая относительно возможности долгосрочной торговой сделки с Д.Трампом. При этом Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Д.Трампа.











"AK&M" от 01.11.2019