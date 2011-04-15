ЦБ аннулировал лицензию у Данске банка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Данске банк" (Санкт-Петербург). По величине активов кредитная организация занимала 240-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.



Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации.



Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.



В Данске банк будет назначена ликвидационная комиссия. Банк является участником системы страхования вкладов.





"AK&M" от 01.11.2019