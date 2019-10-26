ЦБ РФ установил официальный курс евро на 2 ноября в размере 71.4785 руб. против 71.1918 руб. на 1 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



01.11.19 - 71.1918 руб.

31.10.19 - 71.0081 руб.

30.10.19 - 70.7769 руб.

29.10.19 - 70.8382 руб.

26.10.19 - 71.1194 руб.



























































































































































































































"AK&M" от 01.11.2019