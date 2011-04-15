Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 ноября

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 2 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 44.2458
1 Азербайджанский манат 37.5156
100 Армянских драмов 13.4379
1 Белорусский рубль 31.1908
1 Болгарский лев 36.5290
1 Бразильский реал 15.9390
100 Венгерских форинтов 21.7683
1000 Вон Республики Корея 54.9495
10 Гонконгских долларов 81.6907
10 Датских крон 95.6324
1 Доллар США 64.0316
1 Евро 71.4785
100 Индийских рупий 90.3285
100 Казахстанских тенге 16.4392
1 Канадский доллар 48.7043
100 Киргизских сомов 91.5326
10 Китайских юаней 90.9811
10 Молдавских леев 36.6314
1 Новый туркменский манат 18.3209
10 Норвежских крон 70.0182
1 Польский злотый 16.7727
1 Румынский лей 15.0217
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.3245
1 Сингапурский доллар 47.1479
10 Таджикских сомони 66.0801
1 Турецкая лира 11.1781
10000 Узбекских сумов 67.6867
10 Украинских гривен 25.9684
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.0106
10 Чешских крон 27.9761
10 Шведских крон 66.5540
1 Швейцарский франк 64.9408
10 Южноафриканских рэндов 42.4844
100 Японских иен 59.3105
"AK&M" от 01.11.2019