Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 ноября

Банк России установил на 2 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 44.2458

1 Азербайджанский манат 37.5156

100 Армянских драмов 13.4379

1 Белорусский рубль 31.1908

1 Болгарский лев 36.5290

1 Бразильский реал 15.9390

100 Венгерских форинтов 21.7683

1000 Вон Республики Корея 54.9495

10 Гонконгских долларов 81.6907

10 Датских крон 95.6324

1 Доллар США 64.0316

1 Евро 71.4785

100 Индийских рупий 90.3285

100 Казахстанских тенге 16.4392

1 Канадский доллар 48.7043

100 Киргизских сомов 91.5326

10 Китайских юаней 90.9811

10 Молдавских леев 36.6314

1 Новый туркменский манат 18.3209

10 Норвежских крон 70.0182

1 Польский злотый 16.7727

1 Румынский лей 15.0217

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.3245

1 Сингапурский доллар 47.1479

10 Таджикских сомони 66.0801

1 Турецкая лира 11.1781

10000 Узбекских сумов 67.6867

10 Украинских гривен 25.9684

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.0106

10 Чешских крон 27.9761

10 Шведских крон 66.5540

1 Швейцарский франк 64.9408

10 Южноафриканских рэндов 42.4844

100 Японских иен 59.3105





"AK&M" от 01.11.2019