Банк России на 2 ноября повысил курс евро к рублю почти на 29 копеек до 71.4785 руб., курс доллара США - почти на 26 копеек до 64.0316 руб.

Банк России на 2 ноября повысил официальный курс евро к рублю почти на 29 копеек до 71.4785 руб. с 71.1918 руб., курс доллара США - почти на 26 копеек до 64.0316 руб. с 63.7748 руб. 1 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 2 ноября увеличилась почти на 30 копеек (+0.45%) до 67.3827 руб. с 67.0840 руб. 1 ноября.





"AK&M" от 01.11.2019