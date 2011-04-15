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01/11/2019
14:44

Газпромбанк снизил ставки по ипотеке на 0.2-0.6 п.п.

Газпромбанк с 1 ноября снизил ставки по основным ипотечным программам на 0.2-0.6 процентного пункта. Об этом говорится в сообщении банка. Об этом говорится в сообщении банка.

Минимальная ставка 8.1% годовых предусмотрена в рамках программы "Новоселы", запущенной банком в сентябре этого года: чем большую сумму кредитования запрашивает клиент, тем ниже становится процентная ставка. Под 8.1% можно оформить кредит от 10 млн руб. на недвижимость, расположенную в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и от 5 млн руб. на недвижимость в остальных регионах России.

При приобретении недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области с суммой кредита от 6 до 10 млн руб., ставка составляет от 8.5 % годовых, а с суммой кредита до 6 млн руб. действует ставка от 9% годовых.

АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.

Чистая прибыль Газпромбанка за 2018 год по МФСО составила 39.5 млрд руб.

"AK&M" от 01.11.2019
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