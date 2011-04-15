Средняя цена нефти марки Urals в январе-октябре уменьшилась на 11.2% до $63.53 за баррель

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Средняя цена нефти марки Urals в январе-октябре 2019 года составила $63.53 за баррель. Об этом говорится в сообщении Минфина.
В 2018 году средняя цена на Urals в январе-октябре составила $71.55 за баррель.
Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2019 года достигла $58.45 за баррель, что в 1.4 раза ниже, чем в октябре 2018 года ($79.26 за баррель).
"AK&M" от 01.11.2019