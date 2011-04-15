Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/11/2019
14:15

Средняя цена нефти марки Urals в январе-октябре уменьшилась на 11.2% до $63.53 за баррель

Средняя цена нефти марки Urals в январе-октябре 2019 года составила $63.53 за баррель. Об этом говорится в сообщении Минфина.

В 2018 году средняя цена на Urals в январе-октябре составила $71.55 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2019 года достигла $58.45 за баррель, что в 1.4 раза ниже, чем в октябре 2018 года ($79.26 за баррель).


"AK&M" от 01.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100