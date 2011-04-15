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01/11/2019
15:34

Минфин планирует с 1 июля распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну

Минфин планирует с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для "самозанятых" на всю страну. Об этом говорится в сообщении министерства.

Предварительные итоги эксперимента по введению налога на профессиональный доход показали, что этот режим пользуется популярностью. Зарегистрировалось уже более 240 тыс. человек, подчёркивает Минфин.

Минфин подготовил законопроект о расширении зоны действия этого специального налогового режима на 19 регионов России. В первую очередь, это регионы - доноры и регионы, на территории которых расположены города - миллионники.

С 1 января 2020 года эксперимент распространится на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республику Башкортостан.


"AK&M" от 01.11.2019
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