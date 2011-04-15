ФАС аннулировала закупку по капремонту трассы М-7 на 1.4 млрд руб. Заказчик допустил нарушения, не позволяющие провести закупку в соответствии с Законом о контрактной системе, говорится в сообщении антимонопольной службы.



Комиссия ФАС установила, что заказчик неправомерно проводил закупку в форме открытого конкурса в электронной форме вместо электронного аукциона. Также в ЕИС была размещена ненадлежащим образом проектно-сметная документация.



"AK&M" от 01.11.2019