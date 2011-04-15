Рубль пытается расти, однако на внешнем рынке доллар развернулся вверх

Пара USD/RUB в пятницу стартовала на отрицательной территории и продолжала активно снижаться, отскочив затем в рамках коррекции. Пара EUR/RUB сегодня открылась вверх, однако после кратковременного восходящего импульса, в результате которого был обновлен месячный максимум, пара снизилась, неся сейчас умеренные потери. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.



Предыдущую сессию рубль завершил около новых двухнедельных минимумов к бивалютной корзине, реагируя на существенное снижение нефтяных цен и других глобальных рисковых активов. Давление на мировые рынки оказало усиление внешнеторговой неопределённости, вызванное сомнениями в возможности заключения всеобъемлющей торговой сделки, которые выразила китайская сторона.



Кроме того, вчера вечером Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, поддерживающую начало процедуры импичмента американского президента, что увеличило политические риски.



Однако сегодня мировые рынки перешли к активному росту, чему способствовало неожиданное увеличение индекса деловой активности в производственном секторе Китая, опубликованного в начале дня. Кроме того, несмотря на скепсис Пекина по поводу достижения консенсуса по ключевым взаимным претензиям, США и Китай демонстрируют готовность заключить первую фазу соответствующей сделки.



На этом фоне рубль с открытия умеренно повышается, пытаясь развернуться вверх от достигнутых вчера локальных минимумов. Развивающиеся валюты в пятницу не проявляют единства в динамике, многие представители данного сектора сдержанно снижаются.



В то же время российский долговой рынок сегодня возобновил восходящую тенденцию. Индекс гособлигаций RGBI открылся вверх и некоторое время повышался, но затем умеренно откатился.



На страте российской сессии нефтяные цены резко снизились, обновив недельный минимум, но затем столь же стремительно восстановились. Сейчас Brent прибавляет 0.4% вблизи отметки $59.7. Вчера закончил торговаться ближайший фьючерсный контракт на Brent, и теперь им стал январский, который стоил приблизительно на $0.7 ниже декабрьского.



Рынок нефти остаётся под воздействием серьёзной угрозы дисбаланса из-за негативных факторов, как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Поэтому позитивные драйверы, не имеющие перспектив кардинально улучшить эту ситуацию, остаются почти незамеченными участниками нефтяных площадок.



В начале дня американская валюта активно снижалась, после чего консолидировалась. В начале нашей сессии индекс доллара (DXY) резко ушел вниз, обновив двухнедельный минимум, однако затем стал быстро восстанавливаться, торгуясь сейчас в небольшом плюсе около отметки 97,3 п.



Сегодня важную роль в дальнейшей динамике всех рынков может сыграть блок статистики по американской экономике, публикуемой в 15:30, 16:45 и 17:00 МСК. Более сильные данные способны ускорить рост доллара, подчёркивает аналитик.



"AK&M" от 01.11.2019