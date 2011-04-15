Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/11/2019
16:03

Реклама кредитного кооператива в газете Metro нарушила закон, полагает ФАС

Комиссия ФАС признала рекламу финансовых услуг кредитного потребительского кооператива "Сберагро" нарушающей закон "О рекламе". Об этом говорится в сообщении ФАС.

Размещённый в июне 2019 года в газете "Метро" текст сообщал: "принимаем сбережения до 13.5% годовых".

В соответствии с законодательством, реклама финансовых услуг не должна умалчивать об иных условиях, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.

Однако в рекламе КПК "Сберагро" была указана только процентная ставка финансовой услуги по привлечению денежных средств, а значит, умалчивалась часть существенной информации, подчёркивает антимонопольная служба.

Материалы разбирательства переданы для возбуждения административного дела. Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

"AK&M" от 01.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100