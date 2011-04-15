Реклама кредитного кооператива в газете Metro нарушила закон, полагает ФАС

Комиссия ФАС признала рекламу финансовых услуг кредитного потребительского кооператива "Сберагро" нарушающей закон "О рекламе". Об этом говорится в сообщении ФАС.



Размещённый в июне 2019 года в газете "Метро" текст сообщал: "принимаем сбережения до 13.5% годовых".



В соответствии с законодательством, реклама финансовых услуг не должна умалчивать об иных условиях, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.



Однако в рекламе КПК "Сберагро" была указана только процентная ставка финансовой услуги по привлечению денежных средств, а значит, умалчивалась часть существенной информации, подчёркивает антимонопольная служба.



Материалы разбирательства переданы для возбуждения административного дела. Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.



"AK&M" от 01.11.2019