Mercedes отзывает 383 автомобиля в РФ

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 383 автомобиля марки Mercedes-Benz Е-Класс (тип 213). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2016 года по настоящее время.



Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность, что задний спойлер на двери багажника мог быть изготовлен не в соответствии с нормами. На высоких скоростях задний спойлер может открепиться от автомобиля.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



Кроме того, узнать о наличии автобуса в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передаётся Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.



На автомобилях необходимо проверить болтовое соединение заднего спойлера и, при необходимости, откорректировать его.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.





"AK&M" от 01.11.2019