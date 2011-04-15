Mercedes отзывает 383 автомобиля в РФ

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АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 383 автомобиля марки Mercedes-Benz Е-Класс (тип 213). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2016 года по настоящее время.
Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность, что задний спойлер на двери багажника мог быть изготовлен не в соответствии с нормами. На высоких скоростях задний спойлер может открепиться от автомобиля.
Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.
Кроме того, узнать о наличии автобуса в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передаётся Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.
На автомобилях необходимо проверить болтовое соединение заднего спойлера и, при необходимости, откорректировать его.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
"AK&M" от 01.11.2019