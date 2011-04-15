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01/11/2019
15:52

"Почта России" улучшила сроки пересылки писем, Роскомнадзор

АО "Почта России" улучшило сроки пересылки письменной корреспонденции по внутриобластному потоку (Москва - Московская область). Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора по результатам проверки за III квартал 2019 года.

Результаты показали улучшение сроков пересылки письменной корреспонденции по внутриобластному потоку (Москва - Московская область): 60.19% отправлений доходят в срок, что на 20% лучше показателей предыдущего квартала. Данный факт связан с вводом в эксплуатацию во втором квартале "Почтой России" нового логистического центра "Внуково-2".

Вместе с тем показатель пересылки письменной корреспонденции между Москвой, городами федерального значения и административными центрами субъектов Российской Федерации (межобластной поток) в контрольные сроки ухудшился по сравнению со II кварталом 2019 года на 15.53%, и составил 46.63%.

По прохождению письменной корреспонденции, пересылаемой между городами федерального значения и административными центрами субъектов Российской Федерации (межобластной поток), в сравнении со вторым кварталом показатель улучшился на 2.51% и составил 88.1%.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.


"AK&M" от 01.11.2019
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