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01/11/2019
15:57

"Дочки" Росатома присоединяются к налоговому мониторингу

Дочерние компании госкорпорации "Росатом" - АО "Атомэнергопром" и АО "Концерн Росэнергоатом" станут участниками налогового мониторинга с 2020 года. Решения об этом подписаны на рабочей встрече руководителя ФНС России Михаила Мишустина и генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, говорится в сообщении ФНС.

В рамках перехода на налоговый мониторинг компании внедряют единую платформу "Витрина данных", которая даст возможность специалистам Налоговой службы контролировать качество подготовки деклараций и раскрывать данные налоговой отчётности вплоть до первичного документа. Этот инструмент позволит сократить количество запросов и делать их более точечными.

Решение о переходе на налоговый мониторинг дочерних компаний госкорпорации "Росатом" позволит упростить и оцифровать взаимодействие с налоговыми органами.



"AK&M" от 01.11.2019
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