"Дочки" Росатома присоединяются к налоговому мониторингу

Дочерние компании госкорпорации "Росатом" - АО "Атомэнергопром" и АО "Концерн Росэнергоатом" станут участниками налогового мониторинга с 2020 года. Решения об этом подписаны на рабочей встрече руководителя ФНС России Михаила Мишустина и генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, говорится в сообщении ФНС.



В рамках перехода на налоговый мониторинг компании внедряют единую платформу "Витрина данных", которая даст возможность специалистам Налоговой службы контролировать качество подготовки деклараций и раскрывать данные налоговой отчётности вплоть до первичного документа. Этот инструмент позволит сократить количество запросов и делать их более точечными.



Решение о переходе на налоговый мониторинг дочерних компаний госкорпорации "Росатом" позволит упростить и оцифровать взаимодействие с налоговыми органами.







"AK&M" от 01.11.2019