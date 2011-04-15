ФНС разъяснила порядок налогообложения ТС в случае их уничтожения

Налоговая служба разъяснила порядок исчисления транспортного налога, если транспортное средство было уничтожено в результате пожара, аварии, стихийного бедствия и тому подобное либо принудительно отчуждено в рамках исполнительного производства, предусмотренного законом. Об этом говорится в сообщении ФНС.



Транспортные средства, зарегистрированные согласно законодательству РФ, являются объектами налогообложения исходя из статей 38 и 358 Налогового кодекса РФ. Основанием прекращения права собственности на них является в том числе гибель или уничтожение, которые влекут полную и безвозвратную их утрату. В связи с этим документально подтвержденные сведения о том, что транспортное средство полностью уничтожено, свидетельствуют об отсутствии объекта налогообложения независимо от даты снятия его с регистрационного учёта. Этот вывод содержится в определении Верховного Суда РФ от 17 февраля 2015 года по делу N 306-КГ14-5609.



Если имущество принудительно отчуждается в связи с неисполнением обязательств его владельца, это служит основанием для прекращения права собственности в соответствии со статьей 235 Гражданского кодекса РФ. При этом закон не возлагает на предыдущего собственника арестованного транспортного средства бремя его содержания, так как оно было принудительно отчуждено в рамках исполнительного производства. В такой ситуации уплачивать налог должен новый собственник транспортного средства. Соответствующий вывод содержится в определении Верховного Суда РФ от 4 октября 2019 года N 71-КА19-3.



В указанных случаях прекратить налогообложение можно на основании поданного в налоговую инспекцию заявления налогоплательщика об уничтожении объекта или о его отчуждении в рамках исполнительного производства. Обязательное условие - такие сведения должны быль подтверждены документально.





"AK&M" от 01.11.2019