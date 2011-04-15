Более половины работающего населения имеют задолженность по кредиту, ЦБ

Количество заёмщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, на 1 сентября 2019 года составило 39.5 млн, увеличившись с 2015 года на 6.6 млн человек. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Текущее количество заёмщиков составляет около 54% от занятого населения.



С 2015 по 2017 год рост количества заёмщиков происходил в основном за счёт расширения ипотечного кредитования. После 2017 года наблюдается увеличение не только количества ипотечных заёмщиков, но и заёмщиков с потребительским кредитом.



По данным БКИ, две трети всех заёмщиков имеют необеспеченный потребительский кредит или задолженность по кредитным картам. На портфель потребительских кредитов (без учёта кредитных карт) на 1 сентября 2019 года приходилось 42% совокупной задолженности по кредитам физлиц.



Наблюдается рост задолженности по потребительским кредитам в сочетании с другими кредитными продуктами. Если на начало 2015 года только 34% заёмщиков имели в сочетании с потребительским кредитом другой кредитный продукт, то к 1 сентября 2019 года таких заёмщиков стало уже 42%.





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