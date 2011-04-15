ЦБ объявил учётную цену золота на 2 ноября - 3108.27 руб./г против 3088.73 руб./г на 1 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 2 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3108.27 руб./грамм
Серебро: - 37.17 руб./грамм
Платина: - 1918.67 руб./грамм
Палладий: - 3689.12 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
26.10 29.10 30.10 31.10 01.11
Золото 3095.87 3090.57 3063.49 3060.14 3088.73
Серебро 37.29 37.22 37.05 36.27 36.82
Платина 1909.39 1905.62 1879.86 1891.34 1898.68
Палладий 3652.13 3661.33 3694.04 3665.63 3696.88