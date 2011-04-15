Растёт доля заёмщиков, имеющих задолженность одновременно по нескольким типам кредитов, ЦБ

Растёт доля заёмщиков, имеющих задолженность одновременно по нескольким типам кредитов. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Это увеличивает потенциальные системные риски в финансовом секторе, связанные с закредитованностью населения. Введение с 1 октября 2019 года показателя долговой нагрузки (ПДН) в регулирование банков будет ограничивать эти риски, подчёркивает ЦБ.



Исследование показало, что для получения корректной информации по всем обязательствам заёмщика при расчёте его ПДН целесообразно обращаться в несколько БКИ. Только у 26% заёмщиков идентичная информация о задолженности содержится во всех трёх БКИ, предоставивших данные.



В докладе отмечается, что рост необеспеченного потребительского кредитования происходит во многом за счёт новых заёмщиков, что говорит о преимущественно целевой модели использования кредитов. Общее количество заёмщиков постепенно увеличивается за счёт как ипотечного, так и необеспеченного потребительского кредитования и на 1 сентября 2019 года составляет 39.5 млн.





"AK&M" от 01.11.2019