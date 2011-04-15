Татнефть купила бизнес "Несте"

Татнефть купила топливно-розничный бизнес "Несте" в России. Об этом говорится в сообщении Татнефти.



Соглашение о продаже корпорацией Neste розничного топливного бизнеса, состоящего из 75 АЗС на Северо-Западе России и терминала в Санкт-Петербурге, ПАО "Татнефть" было подписано в июле 2019 года. Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации 4 октября 2019 года и завершена 31 октября 2019 года.



В соответствии с отдельным соглашением между Татнефтью и Neste после купли-продажи рознично-сбытовая сеть будет продолжать функционировать под брендом Neste до 5 лет.



ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ.





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