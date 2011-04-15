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01/11/2019
17:18

Регионы довели до аграриев 77.7% федеральных субсидий

Регионы довели до аграриев 77.7% федеральных субсидий. Об этом сообщил Минсельхоз.

По состоянию на 31 октября предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 115.6 млрд руб. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 89.8 млрд руб., или 77.7% от предусмотренного объёма, что на 2.2 процентного пункта выше уровня 24 октября 2019 года.

Уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 93.5%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 97%.

По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Ненецкий автономный округ (99.7%), Сахалинская область (98.6%), Чукотский автономный округ (96%), Вологодская область (95.5%), Кировская область (95.5%), Республика Бурятия (95.1%), Алтайский край (95.1%), Республика Мордовия (93.2%), Ленинградская область (92.7%), Костромская область (92.5%), Республика Марий Эл (91.6%), Забайкальский край (91.5%), Иркутская область (91%) и г. Санкт-Петербург (90.5%).

Самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия (19.6%) и г. Севастополе (31.2%).



"AK&M" от 01.11.2019
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