Регионы довели до аграриев 77.7% федеральных субсидий. Об этом сообщил Минсельхоз.



По состоянию на 31 октября предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 115.6 млрд руб. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 89.8 млрд руб., или 77.7% от предусмотренного объёма, что на 2.2 процентного пункта выше уровня 24 октября 2019 года.



Уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 93.5%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 97%.



По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Ненецкий автономный округ (99.7%), Сахалинская область (98.6%), Чукотский автономный округ (96%), Вологодская область (95.5%), Кировская область (95.5%), Республика Бурятия (95.1%), Алтайский край (95.1%), Республика Мордовия (93.2%), Ленинградская область (92.7%), Костромская область (92.5%), Республика Марий Эл (91.6%), Забайкальский край (91.5%), Иркутская область (91%) и г. Санкт-Петербург (90.5%).



Самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия (19.6%) и г. Севастополе (31.2%).







"AK&M" от 01.11.2019