X5 Retail Group начала выдачу посылок от AliExpress в своих магазинах. Об этом говорится в сообщении компании.



Собственная технологическая платформа для организации доставки заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов, запущенная подразделением ритейлера 5Post, уже обеспечивает выдачу посылок в 5.7 тыс. магазинах группы.



Получить заказ можно в постаматах, в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) и на кассах в магазинах ритейлера. Чтобы получить покупку с AliExpress, например, в "Пятёрочке", при оформлении заказа необходимо выбрать тип доставки AliExpress Standard Shipping, а затем в разделе "Самовывоз" указать удобный магазинах сети.



Доставка таких покупок до торговых точек группы будет обеспечиваться силами 5Post с использованием сортировочных центров подразделения (сейчас функционирует девять объектов) и попутной логистики.



Ежедневно в магазинах Х5 уже выдается около 20 тыс. посылок, в том числе от крупнейших российских интернет-магазинов и маркетплейсов. С начала года в магазинах X5 выдано 2 млн заказов.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2018 года под управлением компании находились 14.431 тыс. магазинов. Сеть включает 13.522 тыс. магазинов "Пятёрочка", 760 супермаркетов "Перекрёсток", 94 гипермаркета "Карусель" и 55 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 42 распределительных центра и 3.83 тыс. собственных грузовых автомобилей на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным на начало 2019 года) являются: CTF Holdings S. A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.07%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 37.63%.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Чистая выручка X5 Retail Group за 9 месяцев 2019 года выросла на 14.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1260.4 млрд руб.



Чистая выручка российского ритейлера в III квартале выросла на 12.8% до 420.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 01.11.2019