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01/11/2019
17:38

Цены на бензин с 21 по 27 октября не изменились, дизельное топливо подорожало на 0.3%

Цены на бензин за неделю, с 21 по 27 октября 2019 года, не изменились - 44.66 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Дизельное топливо подорожало на 0.3% до 46.46 руб. за литр.
За период с 22 по 28 октября зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 19 субъектах Российской Федерации, наибольшее в Петрозаводске, Мурманске, Кызыле и Екатеринбурге - на 0.2%.

Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Абакане и Новосибирске - на 0.3%, Красноярске, Севастополе и Симферополе - на 0.1%.

В Москве и Санкт-Петербурге с 22 по 28 октября цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.16 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 48.6 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.8 до 43.3 руб., марки АИ-95 - от 45 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.4 до 54.86 руб. за литр.



"AK&M" от 01.11.2019
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