МЦД-5 свяжет Павелецкое и Ярославское ж/д направления

Пятый маршрут Московских центральных диаметров свяжет Павелецкое и Ярославское направления железных дорог, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском форуме лидеров рынка недвижимости (МРЕФ), говорится в материалах Стройкомплекса.



"Работа по проекту Московских центральных диаметров идет полным ходом. Сейчас активно строятся дополнительные пути на радиальных направлениях железных дорог, а также новые станции и платформы", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, первые два диаметра планируется запустить до конца этого года, ещё два диаметра проектируются.



"Недавно был согласован маршрут пятого диаметра, который свяжет Павелецкое и Ярославское направления железных дорог. Сейчас на Ярославском направлении строится дополнительный путь, который планируется запустить уже до конца этого года. Со временем он будет отведён под движение МЦД", - добавил М.Хуснуллин.







"AK&M" от 01.11.2019